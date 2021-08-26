Девочку, которая родилась в самолете американских ВВС во время эвакуации из Афганистана, назвали Рич – в честь позывного летчика, который и вывез мать с ребенком из страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортный самолет C-17 вывез жительницу Афганистана на немецкую военную базу «Рамштайн». По пути у женщины отошли воды и начались схватки. Пилот сделал единственное, что от него зависело в этой сложной ситуации – он опустил самолет ниже, чтобы поднять на борту давление воздуха.

Именно благодаря этому мать девочки осталась жива, а ребенок родился совершенно здоровым. После прилета в Германию обе были отправлены в больницу. Кроме того, во время эвакуации родилось еще двое детей, которые вместе с матерями попали в центр Ландштуля.

В настоящий момент на базе Рамштайн находится уже 7 000 человек, вывезенных американскими самолетами из Афганистана.