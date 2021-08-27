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Виктор Водолацкий, российский парламентарий, прокомментировал недавнюю просьбу украинских властей к РФ о продлении транзита газа, посоветовав им решить наконец-то, с кем именно они хотят дружить.

Согласно его словам, Украина все сильнее становится похожей на «обезьянку с гранатой, не знающей, куда ее кинуть». Сначала она считает Россию враждебным государством и «агрессором», а затем просит у нее газ для поддержания своей экономики и снабжения людей топливом в зимний период времени.

Российский народный избранник считает, что Киеву нужно определиться с тем, что именно он хочет – улучшать отношения с Москвой или продолжать враждовать с ней. Ранее Сергей Макогон, руководитель «Оператора ГТС Украины», отметил, что транзит «голубого топлива» из РФ в Европу через украинскую территорию должен продолжаться не менее 10 лет после окончания текущего контракта, рассчитанного до 2024 года.

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