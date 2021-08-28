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Президент Украины Владимир Зеленский недавно был раскритикован из-за продемонстрированного на военном параде самолёта «Мрия».

Как отмечается, самолёт был показан на параде, устроенного в честь Дня независимости Украины. При этом отмечается, что самолёт был разработан в СССР.

Согласно заявлению депутата партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Ильи Кива, то, что самолёт «Мрия» задействовали в параде, можно назвать пропагандой советского режима. Депутат отметил, что зрители отнеслись к самолёту весьма восторженно, и это, как он считает, весьма символично указывает то, насколько технологии и промышленность СССР превосходят то, что сейчас имеет Украина.

В итоге депутат заявил, что сейчас украинского президента можно арестовать за проведение пропаганды и популяризацию коммунистического режима. Тем более, как он напомнил, на Украине есть за это статья.

Недавно мы сообщали о том, что в военном параде должен был принять участие украинский танк «Оплот», однако он в очередной раз сломался. С танком настолько часто происходили подобные неприятности, что никто и не удивился.

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