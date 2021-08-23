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Илья Кива, украинский парламентарий, отметил, что Владимир Зеленский, лидер Украины, решил провести саммит «Крымская платформа» из-за своей жилплощади, расположенной в Крыму.

Согласно его словам, Зеленский зол на то, что у него есть квартира на полуострове, за которую он ежемесячно «платит русским», но при этом не может пожить или отдохнуть в ней вместе со своей семьей. Он добавил, что в других странах прознали о мотивации украинского президента, поэтому их лидеры не стали участвовать в «сборище».

Украинский народный избранник отметил, что президентский срок Зеленского скоро подойдет к концу, а крымская квартира никуда не денется, поэтому ему нужно лишь еще немного «подурить людям голову». В СМИ напоминают, что супруга президента Елена приобрела недвижимость на южном побережье полуострова около 8 лет назад еще до того, как он вошел в состав РФ.

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