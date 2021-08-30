Илья Кива, украинский парламентарий, считает, что переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом, лидерами Украины и США, могут сорваться, так как последний уснул в ходе встречи с Нафтали Беннетом, главой израильского правительства.

На своей страничке в социальной сети «Фейсбук» украинский народный избранник отметил, что визит президента Украины в Соединенные Штаты может быть отменен. Он в шутку написал, что Байден уснул во время переговоров с израильским премьер-министром и не проснется в ближайшее время.

В рамках встречи между Беннетом и Байденом обсуждался новый этап взаимодействия между израильтянами и американцами. Позднее в Сети появился ролик, на котором можно увидеть уснувшего президента США. Сенаторы раскритиковали поведение главы государства, потребовав его отставки.