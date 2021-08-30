Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Илья Кива, украинский парламентарий, считает, что переговоры между Владимиром Зеленским и Джо Байденом, лидерами Украины и США, могут сорваться, так как последний уснул в ходе встречи с Нафтали Беннетом, главой израильского правительства.

На своей страничке в социальной сети «Фейсбук» украинский народный избранник отметил, что визит президента Украины в Соединенные Штаты может быть отменен. Он в шутку написал, что Байден уснул во время переговоров с израильским премьер-министром и не проснется в ближайшее время.

В рамках встречи между Беннетом и Байденом обсуждался новый этап взаимодействия между израильтянами и американцами. Позднее в Сети появился ролик, на котором можно увидеть уснувшего президента США. Сенаторы раскритиковали поведение главы государства, потребовав его отставки.

Вам может понравиться

Климкин призвал Зеленского разместить американские войска на Украине

Павел Климкин, экс-глава МИД Украины, отметил, что Владимиру Зеленскому, украинскому президенту, в рамках встречи с Джо Байденом, лидером США, необходимо будет обсудить возможность размещения в стране американских войск. Согласно его

The Diplomat: обойти западные санкции Россия и Китай смогут при помощи Японии

Аналитик СМИ США Фрэнсис Шин заявил, что Россия и Китай могут уклониться от санкций со стороны Запада за счёт Японии. Об этом заявляет The Diplomat, пересказ публикации предоставляет «ПолитРоссия». Как
  • Анна
  • 30.08.2021
  • читать 1 минуту

На форуме «Армия-2021» представили доработанный российский танк Т-14 «Армата»

В рамках военного мероприятия «Армия-2021» была продемонстрирована улучшенная версия танка Т-14 «Армата», разработанная российскими специалистами. Журналисты изучили сопроводительные данные, размещенные на стендах, установленных возле военной машины. Они заметили, что ее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 августа – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 30 августа – пасмурно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 августа – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 30 августа – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 30 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Армавир: погода, 30 августа – ясно, до 31 °C |