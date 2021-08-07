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Украина продолжает делать громкие заявления о якобы войне с Россией и питать надежды на военную помощь Запада. При этом она совершенно не замечает, что ни США, ни всему Североатлантическому альянсу совершенно не хочется ей помогать, уверен российский парламентарий Олег Морозов.

Он заявляет, что Соединенным Штатам совершенно не с руки воевать с Россией. То же самое можно сказать и об европейских странах НАТО, которые не горят желанием ввязываться в вооруженный конфликт.

Да, Лондон и Вашингтон продолжают поставлять на Украину оружие. Однако для них это просто способ избавиться от старой и ненужной боевой техники, которая на поверку приносит совсем неплохой доход.

Ни одна из стран Альянса не собирается отправлять в Киев новейшие боевые системы. Запад отлично понимает, что сколько не отправляй оружия на Украину, она все равно не сможет сравниться с РФ по количеству, качеству и эффективности техники и вооружения. При этом, поясняет депутат Госдумы, Москва не стоит на месте, она разрабатывает новые решения, поэтому Киеву никогда за ней не успеть.

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