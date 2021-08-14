Украинские конструкторы практически закончили работу над радиолокационной станцией «Минерал-У», пишет издание Defense Express. Эта РЛС предназначена для использования в связке с ракетным комплексом «Нептун», который киевские политики неоднократно называли «уничтожителем» Керченского моста.

В публикации говорится, что «Минерал-У» будет базироваться на шасси автомобиля «Татра T815» с колесной формулой «восемь на восемь» чешского производства. Сама РЛС способна обнаруживать любые цели, а также представляет собой фактически систему целеуказания для ракетного комплекса «Нептун» и других видов противокорабельного вооружения.

Авторы публикации также выложили в социальной сети Twitter видеоролик, который демонстрирует все особенности радиолокационной станции «Минерал-У».

Напомним, что в настоящий момент в распоряжении Украины находится всего один ракетный комплекс «Нептун». На его серийное производства Киев не выделяет средства из бюджета по одной простой причине – казна государства пуста и никаких поступлений в нее в ближайшее время точно не предвидится.