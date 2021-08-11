Украина считает, что если она купила беспилотники Bayraktrar TB2, то сможет надежно «защититься» от мифической «российской агрессии». Также она пытается доказать в первую очередь себе, что РФ уже в панике из-за этих БПЛА. Поэтому буквально на ходу придумывает всякие небылицы.

Именно к этой категории относится публикация в издании Defense Express, в которой маневры подразделений противовоздушной обороны 1-й танковой армии Западного военного округа названы «поиском способов борьбы» с «Байрактарами».

Автор статьи пишет, что Россия «испугалась» турецких БПЛА и сейчас усиливает ПВО на своих границах. Она якобы меняет зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», которые не в состоянии справиться с дронами, на модернизированные версии «Бук-М2» и «Тор-М2».

Также по словам очередного «эксперта», российские ВС тренируются бороться против «Байрактаров», которые в случае «наступления на Украину» могут нанести армии серьезный урон.

На самом же деле, Сирия и Ливия показали, что турецкие БПЛА легко уничтожаются российскими ЗРПК «Панцирь-С1» и другими комплексами ПВО. Наличие в составе украинской армии 12 таких дронов не поможет ей, если РФ вдруг надумает действительно нападать на Украину. В настоящий момент в ее планы это не входит, хотя украинские эксперты очень любят кричать, что Москва вот-вот атакует Киев.