Польское издание Defence 24, которое на днях уже опубликовало откровенный фейк о «великом регрессе» российской авиации, принялось за танки Т-14 «Армата». Автор новой публикации заявил, что серийное производство боевой машины постоянно переносится, так как у нее имеются проблемы с конструкцией.

Также он заявляет, что российской армии передали лишь опытные образцы танков Т-14. Всего Сухопутным силам нужно около 2300 боевых машин, чтобы заменить устаревшую бронетехнику. Однако предприятия, в частности Уралвагонзавод, якобы не в состоянии удовлетворить подобные потребности.

Польским экспертам желательно еще до публикации своих статей обращать внимание на заявления российских военных чиновников. К примеру, замглавы Минобороны Алексей Криворучко в августе сообщал, что до конца 2021 года в войска поступит два десятка танков Т-14. При этом они будут использованы для тренировок, так как их концепция кардинально отличается от используемых ранее боевых машин.

Высказываниями о возможных проблемах в конструкции поляки тоже никого не удивили, так как практически слово в слово повторили публикацию американского издания The Diplomat. В нем сообщалось, что задержки с производством Т-14 связаны с несоответствиями в трансмиссии, неполадками двигателей и неудачными прицельными комплексами. Тогда информация о проблемах была опровергнута.