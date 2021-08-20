У России больше нет «непобедимой Советской армии», перед которой трепетал весь мир, но возможности ВС РФ все же не стоит недооценивать, пишет польское издание Defence 24. Авторы публикации рассказывают об учениях «Запад-2021», которые должны начаться уже 10 сентября.

По словам экспертов, эти маневры «подтвердят заранее подготовленные сценарии и концепции», что практически постоянно происходит и на учениях Североатлантического альянса. Польша часто принимает участие в последних, поэтому хорошо знает предмет.

В открытых источниках никогда не публикуются реальные сценарии и выводы, замечают авторы статьи. Они также заявляют, что особенно это касается России, которая якобы постоянно манипулирует и интригует, вбрасывает «специально сфальсифицированные сообщения», преуменьшает достижения и окутывает завесой тайны практически каждую деталь маневров.

Чтобы получать информацию о реальном положении дел, Польша должна внимательно наблюдать за учениями, тщательно анализировать поступающую о них информацию, находить в них крупицы достоверных данных. Игнорировать способность российских Вооруженных сил проводить боевые операции и выполнять мгновенную перегруппировку сил сейчас нельзя, так как Москва окончательно перевела экономику страны на военные рельсы и представляет реальную угрозу, пишет издание.