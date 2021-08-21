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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о построении нового большого флота к 2035 году звучат смешно. В распоряжении Киева нет ничего для достижения этой цели – ни военных кадров для ВМС, ни судостроительных предприятий, способных строить корабли.

В настоящий момент у Киева имеются только малые катера и подаренные Соединенными Штатами резиновые лодки. Этого достаточно, чтобы участвовать в маневрах НАТО, но очень мало для выполнения главной задачи, озвученной Зеленским – «разблокировки» Азовского и Черного морей. Построить же новые корабли Украина не в силах, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напоминает, что Киев договорился с Анкарой о постройке двух корветов, один из которых Украина намерена строить сама на одном из заводов в Николаеве. Но этого предприятия, по сути, не существует – его разворовали и порезали на металл еще в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому каким образом страна собирается воплощать в реальность планы Зеленского, совершенно непонятно.

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