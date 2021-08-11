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Совместные учения российских и китайских Вооруженных сил спровоцировало на Западе настоящую панику. Общее мнение высказало британское издание Daily Express, которое назвало маневры двух сверхдержав «леденящим душу» сигналом для Североатлантического альянса.

Стоит напомнить, что Россия впервые принимает участие в китайских маневрах, проходящих на территории КНР. Пользователи Сети считают, что это тоже сигнал, демонстрирующий Западу, что объединение двух стран – не так уже нереально, как может показаться невнимательному наблюдателю.

Напомним, что маневры проходят в западном районе Нинся. В них принимают участие 10 тысяч военнослужащих с обеих сторон. Численность войск не так уж велика, однако Запад пугает возможность России получить свободный доступ к огромному военному арсеналу Поднебесной империи.

Британские журналисты, публикация которых представлена порталом «ПолитРоссия», пока не ожидают полноценного объединения КНР и РФ. Они сообщают, что стороны на данном этапе сотрудничества могут сформировать специальные центры, которые помогут в дальнейшем координировать какие-либо совместные действия.

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