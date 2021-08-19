В Липецке поставщик социального питания «Столичная кулинарная компания» сумел дважды победить на одних и тех же торгах. Комбинат выиграл два тендера на поставку питания в 12 школ города. Данный результат был обжалован, компаниями-конкурентами, которые сочли своё отстранение от торгов необоснованным. В итоге аукцион был проведён вновь, но госконтракты на сумму более 51 млн рублей опять достались столичному комбинату. Ранее москвичи беспрепятственно получили госконтракты на поставки продовольствия в липецкие детские учреждения еще на 61 миллион рублей.

Подобное положение вещей может свидетельствовать о возможных заочных договорённостях по составлению конкурсной документации под определённого поставщика. Подобная ситуация отнюдь не редка на рынке социального питания, например, Петербурга.

Так, в прошлом учебном году комбинат «Артис-детское питание» получил монопольное право на поставку продуктов питания во все школы и детские сады Колпинского района. Не исключается, что победа могла достаться комбинату благодаря содействию местной администрации.

В пользу подобной версии говорит сотрудничество «Артиса-детское питание» с районной администрацией в 2018 году. Тогда комбинат совместно с семью другими компаниями разделил рынок социального питания Колпинского района, а помощь им оказывали местные чиновники. Сотрудники антимонопольного ведомства выяснили, что конкурсная документация была составлена таким образом, что ни один сторонний поставщик не мог пройти на рынок района.

Таким образом, надзорным структурам стоит обращать больше внимания на административный ресурс, которым на рынке соцпита могут злоупотреблять.