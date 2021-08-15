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Чехия продолжает «ругать Россию», но все же продолжает покупать у нее оружие, уверен военный эксперт Виктор Сокирко, который рассказал некоторые подробности о мировом рынке вооружений.

Он отметил, что во многих странах мира проходят выставки нового оружия, на которых вроде бы все четко и прозрачно. Однако на самом деле этот рынок остается «тайной за семью печатями». Хотя бы потому, что показывать производители вооружений могут одно, а продавать совсем другое. И никто не знает, какие именно позиции были у них приобретены и за какую сумму.

О Чехии Сокирко рассказал, что она не покупает оружие из России для себя. Скорее всего, ее покупки даже не показываются на территории страны, так как сразу же продаются тем государствам, которые не могут торговать с РФ из-за санкций.

К другим поклонникам российского оружия, которые практически постоянно делают выбор в его пользу, относятся Алжир и Беларусь, Индия и Турция, Вьетнам и Китай. Также интересуются продукцией из РФ Лаос и Бангладеш, которые в основном посматривают на истребители.

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