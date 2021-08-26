Леонид Кучма, экс-лидер Украины, рассказал главную причину того, почему страна семь лет назад потеряла Крым.

Согласно его словам, «Крым был оккупирован» из-за того, что Украина отказалась от защиты своих территорий, а вооруженный конфликт на Донбассе возник, когда «мы решили дать ответ оккупантам, начав сопротивляться». Он добавил, что в случае решения Киева отказаться от сопротивления на юго-востоке войны бы не было, как и самой страны – вместо нее появилась бы Малороссия, считает украинский политик.

Бывший глава государства также уверен, что полуостров оккупировали, а не аннексировали, так как именно оккупация является временным явлением, а не постоянным. Он добавил, что аннексия считается уже свершившимся фактом, которым можно лишь возмущаться, а с оккупацией следует бороться.