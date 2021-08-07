Бывший президент США Дональд Трамп скорее всего выставит свою кандидатуру на следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. Об этом заявил Шон Спенсер, который при Трампе занимал пост пресс-секретаря.

Он отметил, что экс-президент неустанно трудился над сохранением своего высокого рейтинга, поэтому у него имеются все шансы со второй попытки одолеть Джо Байдена. Также у Трампа есть 102 миллиона долларов на предвыборную кампанию.

Сам Дональд Трамп пока не делал официальных заявлений и не подтверждал своего участия в следующей предвыборной гонке. Однако он организовал встречу с бывшими чиновниками и главой своей администрации Майклом Медоузом в штате Нью-Джерси. Вполне вероятно, что ее участники решали, стоит ли Трампу вновь баллотироваться в президенты.

Напомним, что в ходе опроса, проведенного Квиннипэкским университетом 60 процентов участников проголосовали против второго пришествия Дональда Трампа на пост главы государства.