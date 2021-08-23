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Для захвата провинций и районов Афганистана, которые не удалось взять под свой контроль с первого раза, талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) могут задействовать свой самый секретных и самый опасный в бою спецназ под названием «Красные дьяволы». Об этом рассказал бывший офицер ГРУ Андрей Дибин.

Он пояснил, что численность «Красных дьяволов» сейчас составляет около полутора тысяч человек. В основном это местные жители и дезертиры из правительственных сил, которые прошли специальное обучение. Они задействуются только для решения самых сложных задач.

Дибин считает, что сейчас талибы могут использовать секретный спецназ для быстрого уничтожения сил сопротивления, которые окопались в провинции Панджшер. Это будет «показательная порка», которая продемонстрирует, что радикалы не потерпят ни малейшего противодействия и что они имеют силы для его преодоления.

По словам офицера, подразделения спецназа талибов отлично вооружены благодаря США. Кроме того, их подготовка осуществлялась на уровне обучения спецназовцев любой другой страны мира.

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