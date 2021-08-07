Ребекка Коффлер, американская экс-разведчица, опасается, что между РФ и Соединенными Штатами может начаться ядерная война.

Согласно ее словам, после распада СССР опасность вооруженного конфликта с Россией никуда не исчезла, так как сохранились два кардинально отличающихся друг от друга мировоззрения. Бывший офицер военной разведки также заявила, что усовершенствование ядерного арсенала Россией следует считать предпосылкой к возможной войне.

По мнению Коффлер, используемая сейчас Москвой ядерная доктрина несет большую опасность, чем советская. Она считает, что Советский Союз использовал свой ядерный арсенал в качестве психологического оружия, которое никогда не будет применено, а Россия готова воспользоваться им в случае необходимости.