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Ребекка Коффлер, американская экс-разведчица, опасается, что между РФ и Соединенными Штатами может начаться ядерная война.

Согласно ее словам, после распада СССР опасность вооруженного конфликта с Россией никуда не исчезла, так как сохранились два кардинально отличающихся друг от друга мировоззрения. Бывший офицер военной разведки также заявила, что усовершенствование ядерного арсенала Россией следует считать предпосылкой к возможной войне.

По мнению Коффлер, используемая сейчас Москвой ядерная доктрина несет большую опасность, чем советская. Она считает, что Советский Союз использовал свой ядерный арсенал в качестве психологического оружия, которое никогда не будет применено, а Россия готова воспользоваться им в случае необходимости.

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  • Анна
  • 07.08.2021
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