Экс-министр связи Афганистана Сайед Ахмад Саадат, который уехал из страны в прошлом году, в настоящее время работает в Германии курьером по доставке пиццы. Сам он относится к этому спокойно, называя новую работу временной.

После переезда в немецкий Лейпциг Саадат быстро остался без денег. Поэтому он был вынужден заняться поисками работы. Таковая нашлась в компании Lieferando, предоставляющей услуги по доставке пиццы.

Сейчас Саадат надеется вернуться в компанию Telekom, где он работал по специальности. Но пока такой возможности у него нет.

В 2020 году министр связи из-за конфликта с президентом Ашрафом Гани покинул страну. Он не захотел передавать средства, выделенные из бюджета на нужды его ведомства, в фонд борьбы с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Из-за этого пришлось уходить в отставку и ехать в Германию.