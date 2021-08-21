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Джо Байден, который сумел понравиться американцам в первые недели своего правления, сейчас переживает самое позорное время своего пребывания у власти. На него одновременно свалились стремительно распространяющийся коронавирус и события в Афганистане, что стало причиной рекордного падения рейтинга.

Издание Business Insider напоминает, что президент США полностью провалил вывод войск из Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) воспользовалось уходом американцев и в кратчайшие сроки подмяли всю страну под себя. Заодно захватив оружие на миллиарды долларов, которое Соединенные Штаты оставили правительственным силам.

Также Пентагону пришлось отправлять в Афганистан 6 тысяч военнослужащих, чтобы обеспечить эвакуацию оставшихся в стране граждан.

Еще одна проблема – это коронавирусная инфекция, которая продолжает свое победное шествие по Соединенным Штатам. Опросы показывают, что для жителей США она превратилась в настоящую трагедию.

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