Американский военный эксперт Крис Осборн с беспокойством отметил в The National Interest: Россия заявила, что ускоряет разработку новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования большой дальностью полета Х-95, которая будет запускаться с ее авиационных ударных платформ.

По его оценке, многие в Пентагоне уже несколько лет выражают озабоченность быстрым развитием российского гиперзвукового оружия. Учитывая это, неудивительно, что США продолжают ускорять разработку своего собственного гиперзвукового оружия воздушного базирования.

В то же время Осборн задается вопросом: способно ли новое российское гиперзвуковое оружие Х-95 составить конкуренцию разрабатываемой в настоящее время ВВС США ракету быстрого реагирования с воздуха (ARRW)? Конкретного ответа в своей статье он не дает, но его «вопросительная интонация» призвана подчеркнуть сомнения в этом.

Далее американский эксперт всего лишь пересказывает радужные заверения ВВС США и компании Raytheon о том, какой замечательной будет их разработка ARRW, словно она уже почти готова встать на вооружение (напрочь «забыв» при этом о проваленных летных испытаниях, в которых даже повторная попытка совсем недавно завершилась неудачей):

«Бомбардировщик B-52, вооруженный ARRW, может, например, поражать цели без необходимости действовать в пределах дальности поражения ПВО противника. Гиперзвуковое оружие открывает новые возможности для менее скрытных платформ, таких как B-52, который может работать как вооруженный узел воздушного командования и управления, способный обмениваться информацией о целеуказании в реальном времени с передовыми дронами, летающими в зонах повышенного риска. Дрон для разведки и наблюдения может, например, обнаруживать наземные или воздушные цели, отправлять сведения, данные датчиков и даже видеопотоки непосредственно на бомбардировщик B-52, который готов запустить гиперзвуковую ракету».

В Китае, напротив, выразили восхищение будущей российской ракетой Х-95. Портал QQ-Tencent особо отмечает сообщенную российскими СМИ информацию о том, что максимальная дальность этой ракеты может превысить 10 000 километров, и она способна пробивать противоракетную оборону, двигаясь к цели на скорости около шести Махов. Ранее в ВКС России уже были приняты на вооружение «Цирконы», «Кинжалы» и другое гиперзвуковое оружие, а в будущем, по мнению QQ-Tencent, Х-95 станет безусловно главной ударной силой ВКС России.

Китайский портал также отмечает, что эту гиперзвуковую ракету можно развернуть на стратегических бомбардировщиках дальнего действия, которые сейчас находятся на вооружении ВВС России, таких как Ту-160. В будущем, когда появится новый российский стратегический бомбардировщик ПАК-ДА следующего поколения, эта ракета станет играть еще более важную роль. Дальность действия в 10 000 километров способна превзойти большинство типов межконтинентальных баллистических ракет в мире, поскольку даже дальность действия многих МБР, запускаемых с подводных лодок, еще не достигла такого показателя.

В КНР с удовлетворением напоминают: «Самый крупный соперник России, Соединенные Штаты, сильно отстает в этой области. Их самое быстрорастущее гиперзвуковое оружие воздушного базирования – ракета AGM-183A (ARRW), – неоднократно терпело неудачу в проводимых испытаниях».