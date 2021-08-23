Британские спецназовцы подразделения SAS совершили настоящий подвиг и спасли из окружения талибов (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) своих сослуживцев. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Авторы публикации пояснили, что после захвата Кабула группа военнослужащих Королевских ВС не сумела покинуть страну и была вынуждена бежать из города в пустыню. Они подали сигнал SOS, на который и откликнулись спецназовцы. Транспортный самолет, кое-как приземлившийся посреди пустыни, вывез всех военных домой.

Читателям британского издания совершенно не понравилась эта история. Они написали, что в составе ВС служат опытные бойцы, поэтому им должно быть стыдно за свое бегство от террористов.

«Прекратите хвастаться! Вы, скорее всего, заплатили талибам, чтобы они выпустили этих людей. Если бы мы действительно были способны на такое, мы не были бы американскими щенками», – прокомментировал статью один из пользователей.

Второй поддержал его, написав, что представители современной армии, которые имеют в руках новейшее оружие, убегают от дикого племени в сандалиях и чуть-ли не с луками и стрелами.