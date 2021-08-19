Российский исследовательский корабль «Янтарь», внезапно появившийся неподалеку от побережья Ирландии, напугал жителей Великобритании. Королевские ВМС сразу же взяли его под наблюдение из-за «необычного поведения».

Военные рассказывают, что океанографическое судно находилось рядом с графством Донегол и совершало странные зигзагообразные маневры. По мнению экспертов, корабль что-то искал, используя для этой цели эхолот. Практически сразу на поверхность всплыла любимая тема британских военных с кабелями, тянущимися по дну океана.

Так, издание Times заявило, что исследовательское судно оснащено трехместными батискафами и беспилотными подводными аппаратами. Все это позволяет ему проводить вблизи британских вод разнообразные шпионские миссии. Причем главная из них – найти и перерезать кабели.

Пользователей Сети встревожила эта информация. Многие из них написали, что поиск кабелей не займет много времени, так как об их местоположении знают все. Но российские «шпионы» вряд ли будут их резать. Они могут поступить более разумно – подсоединиться к линии и прослушивать разговоры или получать любую другую необходимую информацию.