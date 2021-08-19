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Британское издание Daily Express опубликовало новость о сотруднике британского посольства в ФРГ, которого задержали якобы за сотрудничество с российскими разведывательными службами. Журналисты описали процесс задержания, в ходе которого британец получил от «русского шпиона» деньги за какие-то секретные бумаги.

Читатели издания довольно активно прокомментировали данную публикацию. Так, один из них под ником Won Ton посоветовал отправить проштрафившегося шпиона в Кабул.

«Я знаю 17,4 миллиона британцев, которые выполняли грязную работу для Путина, зачем выделять только одного?», – поинтересовался пользователь ММ8.

Читатель с ником Молот Тора предположил, что британский сотрудник посольства вряд ли имел доступ к секретной информации, однако вполне мог знать многое о своих коллегах. В том числе и о тех, кто сотрудничал с разведывательными службами.

«Вероятно, некоторые британские разведчики сейчас бесполезны, потому что русские теперь знают их личность», предположил комментатор, иронично намекая, что всю британскую разведку теперь придется разогнать.

Также пользователи отметили, что задержанный работал охранником в посольстве, поэтому мог беспрепятственно попадать в любые кабинеты и перемещаться по зданию в ночное время.

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