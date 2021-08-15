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Британские СМИ углядели скрытые мотивы в грядущей встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным. Они считают, что лидер РФ на этих переговорах намерен выдать новые распоряжения главе немецкого правительства.

Так, издание Daily Express пишет, что Путин попытается достичь договоренности с Меркель о «захвате хранилищ газа», расположенных на территории европейских государств. Также оно связывает встречу с проектом «Северный поток-2», который, по мнению британских журналистов, строится исключительно для давления на Украину.

Читатели издания также обеспокоены будущей встречей. Они уверены, что Меркель едет в Москву, чтобы «разделить Украину», а также уверенно заявляют, что президент США Джо Байден не собирается этому препятствовать. Также один из пользователей написал, что в последние годы своего правления Меркель «развалила» Евросоюз.

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