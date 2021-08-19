В руках Соединенных Штатов уже имеются технологии, позволяющие к 2023 году создать гиперзвуковое оружие, считает глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов. Он пояснил, что США весьма активно работают над решением данной задачи, причем делают это сразу в нескольких направлениях.

Именно поэтому России ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно развивать уже имеющиеся технологические решения, чтобы постоянно оставаться на шаг-другой вперед Вашингтона. В противном случае он очень быстро уйдет вперед.

По словам Обносова, для получения гиперзвукового оружия необходимо иметь мощный вычислительный комплекс, который будет производить расчеты траектории ракет. Это не так просто, так как перемещаются боезаряды с огромной скоростью, способной достигать 35 чисел Маха. Если же подобные вычисления будут производиться максимально точно, то создание самой ракеты и множества ее вариантов для наземных пусковых установок, кораблей, самолетов и подводных лодок станет делом техники.