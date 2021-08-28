читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В комментариях под новостью о создании фонда в поддержку Украины, опубликованной на сайте News.bg, болгарские пользователи назвали данное решение «помощью фашистам».

Швейцарские, шведские, британские, канадские и американские власти решили организовать фонд, предназначенный для противодействия «дестабилизирующим поступкам РФ». Его участники собираются внести за 3 года примерно 48 000 000 долларов. Однако болгарские читатели считают подобную меру «глупой и бессмысленной».

Один из пользователей назвал указанную сумму «огромными средствами», поэтому в шутку отметил, что РФ скоро сдастся без боя. Он добавил, что западные страны продолжают выдумывать различные глупости, пытаясь спрятать свою слабость. Другой комментатор заявил, что этот фонд лишь приведет к увеличению долговой нагрузки Украины.

Вам может понравиться

Афганский генерал объяснил, кто именно виноват в поражении Вооружённых сил Афганистана

Генерал-лейтенант Сами Садат из Афганистана объяснил, почему правительственная армия недолго сопротивлялась боевикам «Талибана» (запрещённая в России террористическая организация). Об этом сообщает издание The New York Post. Сами Садат, как отмечается,
  • Анна
  • 25.08.2021
  • читать 1 минуту

Россиянам рассказали о законах, которые вступают в силу с 1 сентября

С 1 сентября в России начинает действовать ряд новых законов. В частности, они касаются студентов. Они смогут обучаться сразу по двум специальностям. Кроме того, вводится обязательная предзащита диссертаций. Для молодёжи
  • Анна
  • 27.08.2021
  • читать 1 минуту

В Китае призвали ВОЗ расследовать версию о появлении коронавируса в американских лабораториях

В Китае обратились к Всемирной организации здравоохранения с запросом о проведении проверок американских лабораторий в рамках расследования происхождения SARC-CoV-2. Как сообщается, запрос направил постоянный представитель Китая при женевской штаб-квартире ООН
  • Анна
  • 27.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 28 августа – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 августа – небольшой дождь, до 23 °C | Королев: погода, 28 августа – небольшая облачность, до 30 °C | Подольск: погода, 28 августа – ясно, до 21 °C | Армавир: погода, 28 августа – ясно, до 30 °C |