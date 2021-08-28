В комментариях под новостью о создании фонда в поддержку Украины, опубликованной на сайте News.bg, болгарские пользователи назвали данное решение «помощью фашистам».

Швейцарские, шведские, британские, канадские и американские власти решили организовать фонд, предназначенный для противодействия «дестабилизирующим поступкам РФ». Его участники собираются внести за 3 года примерно 48 000 000 долларов. Однако болгарские читатели считают подобную меру «глупой и бессмысленной».

Один из пользователей назвал указанную сумму «огромными средствами», поэтому в шутку отметил, что РФ скоро сдастся без боя. Он добавил, что западные страны продолжают выдумывать различные глупости, пытаясь спрятать свою слабость. Другой комментатор заявил, что этот фонд лишь приведет к увеличению долговой нагрузки Украины.