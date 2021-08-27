В ближайшее время Болгария намерена приобрести еще 8 американских истребителей F-16C/D Block 70/72. Польское интернет-издание ZBiAM сообщает, что София уже отправила в Соединенные Штаты запрос на эти воздушные машины, а также на вооружение к ним – ракеты классов «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Американские истребители приобретаются для замены морально и физически устаревших истребителей МиГ-29, которые Болгария получила еще от Советского Союза. Ранее США поставили в страну 8 самолетов, но этого оказалось мало.

Помимо истребителей и вооружения, приобретаемого у компании-производителя Lockheed Martin, контракт предусматривает поставку комплектующих и расходных материалов для обслуживания и ремонта самолетов, а также услуги по обучению болгарских пилотов.

София планирует обновить свои ВВС еще с 2014 года. Сперва она намеревалась приобрести у Греции тоже американские F-16, затем долго выбирала между новыми шведскими истребителями Gripen и бывшими в употреблениями европейскими «Тайфунами». Однако в итоге остановила свой выбор на F-16C/D Block 70/72.