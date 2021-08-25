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На автодорогу Е38 «Курск – Саратов» приземлились самолеты авиационной группировки Западного военного округа. Она включала в себя военно-транспортные самолеты Ил-76МД и Ан-26, а также истребители-бомбардировщики Су-34.

По легенде учений, на самолеты была совершена атака условного противника. Чтобы избежать уничтожения в ходе ракетного удара, бомбардировщики покинули аэродром постоянной дислокации. Вместе с ними вылетели также транспортники, на которых вывезли с базы дополнительные боеприпасы, техсредства наземных служб и мобильную технико-эксплуатационную часть.

Учения в настоящий момент проводятся на территории Воронежской области. На автомобильной трассе специально для них оборудовали взлетно-посадочную полосу. Кроме того, вдоль участка дороги, использованного для посадки самолетов, расположились полевые диспетчерский пункт и пункт заправки воздушных машин.

Помимо приземления на трассу, военнослужащие также отрабатывали прикрытие посадки с вертолетов Ми-35 и Ми-8, и тушение «загоревшегося» из-за попадания ракеты бомбардировщика Су-34

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