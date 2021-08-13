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Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) намеревается присоединить бывшие советские республики, которые располагаются на границе с Афганистаном. Об этом рассказал российский летчик Владимир Шарпатов, который в 1996 году бежал из плена талибов.

«Они [талибы] говорили: „К нам присоединятся наши бывшие азиатские республики. Мы их заставим, они никуда не денутся“. Это реальная угроза нашему государству», – заявил бывший командир военного самолета Ил-76.

Напомним, что талибы стремительно продвигаются к столице Афганистана, захватывая крупные города. В настоящий момент под их контролем оказались Кандагар и Бадгис, Герат и Ганзи, Калайи-Нау и Таринкот, в котором захвачен аэропорт. Россия проводит учения с привлечением стран Средней Азии – Таджикистана и Узбекистана, которые могут в скором времени столкнуться с серьезными проблемами из-за активности талибов.

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