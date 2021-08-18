Афганский телеканал Kabul News сообщил, что покинувший пост президента, а вместе с ним и страну Ашраф Гани в настоящий момент находится в Абу-Даби. Об этом журналисты рассказали в Твиттер-аккаунте канала.

Ранее все тот же Kabul News заявлял, что Гани находится в Омане, отправившись туда из Таджикистана. Издание Hasht e Subh Daily подкорректировало эти сведения, сообщив, что после захвата Кабула талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) президент, сложивший полномочия, сперва улетел в Таджикистан, затем в Узбекистан, а затем уже в Оман.

Посольство России в Кабуле сообщило, что Гани вместе с супругой и двумя неизвестными уехали из Афганистана, чтобы не допустить кровопролития. При этом они увезли наличные деньги, которые с трудом поместились в вертолете. Следом за президентом страну покинули и другие высокопоставленные чиновники. К примеру, ранее заявлявший о победе над талибами маршал Абдул-Рашид Дустум.