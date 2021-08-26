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Беспилотный аппарат, принадлежащий ВСУ, сбросил взрывчатку на жилой дом в селе Васильевка в самопровозглашенной ДНР. Информацию об этом озвучили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сообщается, что взрывное устройство, содержащее сразу два заряда, разнесло жилой дом. 12 квадратных метров кровельной конструкции, а также стены и окна получили серьезные повреждения.

Украина с весны текущего года устраивает провокации на Донбассе и обстреливает мирных жителей. Совсем недавно один из военнослужащих армии ДНР получил серьезное ранение после очередной атаки ВСУ. При этом украинская армия задействует комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы создавать помехи для мониторинговой миссии ОБСЕ.

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