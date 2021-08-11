После возвращения из рабочей поездки по штату Делавэр президент США Джо Байден отправился в свою резиденцию в Белом доме прямо по зеленому газону, а не по специальной предназначенной дорожке. Представители республиканской партии уже отреагировали на инцидент, заявив, что глава государства просто заблудился и не смог найти тропинку.

В Сети появилось видео, на котором из Белого дома выходит охранник и показывает Байдену дорожку. Затем он по газону отправляется обратно, и президент следом за ним идет в резиденцию по траве.

Республиканцы в очередной раз высказали сомнения в умственных способностях главы государства, считая, что он даже в собственную резиденцию не в состоянии попасть безх посторонней помощи.

Напомним, что ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон призвал демократов заставить Байдена пройти когнитивный тест. Он напомнил, что бывший глава государства Дональд Трамп сделал это без особого труда.