После возвращения из рабочей поездки по штату Делавэр президент США Джо Байден отправился в свою резиденцию в Белом доме прямо по зеленому газону, а не по специальной предназначенной дорожке. Представители республиканской партии уже отреагировали на инцидент, заявив, что глава государства просто заблудился и не смог найти тропинку.
В Сети появилось видео, на котором из Белого дома выходит охранник и показывает Байдену дорожку. Затем он по газону отправляется обратно, и президент следом за ним идет в резиденцию по траве.
Республиканцы в очередной раз высказали сомнения в умственных способностях главы государства, считая, что он даже в собственную резиденцию не в состоянии попасть безх посторонней помощи.
Напомним, что ранее экс-врач Белого дома Ронни Джексон призвал демократов заставить Байдена пройти когнитивный тест. Он напомнил, что бывший глава государства Дональд Трамп сделал это без особого труда.
President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR— The Hill (@thehill) August 10, 2021