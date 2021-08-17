Джо Байден, американский лидер, отметил, что Афганистан наглядно показал всем, что при помощи силы нельзя восстановить стабильность и безопасность в данной стране.

Согласно его словам, ситуация, которая в настоящее время сложилась в этом ближневосточном государстве, доказывает, что ни одной армии не удастся создать безопасную и стабильную обстановку на афганских землях. Он добавил, что Соединенные Штаты никогда не ставили перед собой цель создать из Афганистана демократическую страну. Их войска располагались там для недопущения терактов на своей территории. Байден считает, что они выполнили данную задачу.

Ранее представители «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) сообщили о полном захвате Афганистана. На данный момент времени управлением страной занимается временный совет, который впоследствии отдаст власть боевикам. Указывается, что Ашраф Гани, афганский президент, уехал из страны.