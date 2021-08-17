читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Джо Байден, американский лидер, отметил, что Афганистан наглядно показал всем, что при помощи силы нельзя восстановить стабильность и безопасность в данной стране.

Согласно его словам, ситуация, которая в настоящее время сложилась в этом ближневосточном государстве, доказывает, что ни одной армии не удастся создать безопасную и стабильную обстановку на афганских землях. Он добавил, что Соединенные Штаты никогда не ставили перед собой цель создать из Афганистана демократическую страну. Их войска располагались там для недопущения терактов на своей территории. Байден считает, что они выполнили данную задачу.

Ранее представители «Талибана» (террористическая группировка, запрещенная в РФ) сообщили о полном захвате Афганистана. На данный момент времени управлением страной занимается временный совет, который впоследствии отдаст власть боевикам. Указывается, что Ашраф Гани, афганский президент, уехал из страны.

Вам может понравиться

Талибы взяли под контроль авиабазу Баграм в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России), захватили в Афганистане военную базу Баграм. Как сообщается, эта авиабаза находится в 60-ти километрах от Кабула – столицы Афганистана. На протяжении последних
  • Анна
  • 15.08.2021
  • читать 1 минуту

Washington Post: Крах в Афганистане заставляет союзников сомневаться в решимости США на других фронтах

Влиятельная американская газета Washington Post отмечает, что стремительное продвижение талибов к власти в Афганистане возродило сомнения в достоверности внешнеполитических обещаний поддержки безопасности от США, вызвав резкую критику даже в стане

Вертолеты «Черный ястреб» версии UH-60V поступили на службу в США

Учебный полигон Восточной армии Национальной гвардии Пенсильвании (EAATS) стал первым, кто получил на вооружение последнюю модификацию UH-60V Black Hawk («Черный ястреб») в количестве шести единиц. Именно EAATS будет проводить обучение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – переменная облачность, до 23 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – пасмурно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшой дождь, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Королев: погода, 17 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 29 °C |