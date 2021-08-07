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Авторы китайского издания Baijiahao «учуяли» запах пороха в Черноморском регионе и заявляют, что с каждым днем он ощущается все отчетливее. При этом в случае вооруженного столкновения победителем однозначно будет Россия, которая уже расставила ловушку для зачастивших в акваторию натовских кораблей.

В этом году Соединенные Штаты проводят в Черном море одни учения за другими. Также они организуют провокации, бросая России вызов. Вот только они не понимают, что как только Москва откликнется на него, США и НАТО станет тесно в регионе.

Все годы, прошедшие после воссоединения с Крымом, РФ укрепляла полуостров, превращая его в неприступную крепость. Сейчас там находятся и усиленный Черноморский флот, и авиация, и современные средства ПВО вместе с береговыми ракетными комплексами. При этом Крым расположен таким образом, что дает возможность осуществлять контроль над большей частью Черного моря.

Если американские ВВС продолжат вести себя так же вызывающе, у России просто лопнет терпение. И она заманит Альянс в ловушку, из которой тот вряд ли когда-нибудь выберется. Корабли США и НАТО окажутся на мушке у российских боевых систем, которые смогут делать с ними все, что захотят.

Авторы публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», считают, что именно у Крыма могут начаться первые боевые столкновения, последствия которых предсказать практически невозможно.

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