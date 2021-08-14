Соединенные Штаты имеют гораздо больше наземной техники, кораблей и самолетов, чем Россия. Однако это не поможет им одержать победу в случае войны с РФ, пишут авторы китайского издания Baijiahao.

Они поясняют, что Россия сильна не только своим оружием, которое часто превосходит американское по параметрам, но еще и огромной территорией и значительными запасами стратегических ресурсов. Именно поэтому в случае попытки развязать войну, США столкнутся с серьезными проблемами, которые превратятся для них в настоящий кошмар.

Эксперты, публикация которых представлена порталом «ПолитРоссия», напоминают о российском ядерном арсенале, а также о подводных лодках, местоположение которых США неспособны вычислить. Только этих двух видов вооружений РФ будет вполне достаточно, чтобы одолеть армию США. Но для планеты последствия войны станут катастрофическими.