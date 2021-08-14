Авторы французского издания Le Figaro решили проверить заявление о том, что привившиеся от коронавируса люди являются разносчиками заболевания в той же степени, что и люди без прививки.

Так, недавно было заявлено, что вероятность передачи штамма коронавируса «дельта» одинакова для заражённых людей вне зависимости от того, поставили они вакцину или нет. Антипрививочники сделали из этого вывод о том, что прививаться смысла нет, так как вакцинированные люди передают вирус также, как и люди без прививки.

Как заявили специалисты, целью вакцинации никогда не было достижение нулевой заболеваемости. Основная цель вакцинирования – это снижение случаев тяжёлого развития болезни, а также снижение нагрузки на больницы. Кроме того, было отмечено, что существующие вакцины весьма эффективны против ранее обнаруженных штаммов.

Также было заявлено, что даже несмотря на то, что есть вероятность заражения после вакцинации, в большинстве случае инфекция будет переноситься в лёгкой форме.

О том, что вакцинация снижает риск заражения коронавирусом, недавно заявил инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, даже только один вакцинированный человек уже в три раза снижает вероятность заражения в семье.