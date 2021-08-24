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Американский журналист Мэтт Перпл заявил, что экономика Афганистана зависит от наркотиков, которые ежегодно убивают граждан Америки. Его статья была опубликована в издании The American Conservative.

Автор отмечает, что два десятилетия назад Америка послала свою армию в Афганистан с целью создать там демократическое общество. Но спустя это время они получили героинового оптовика – Афганистан сейчас является мировым центром поставок опиатов. По словам Перпла, это «истинное наследие США в Афганистане».

Лидеры движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация) в 2000 году запретили выращивание опийного мака, но это навредило экономике страны. Когда в Афганистан пришли американцы, мак вновь начали выращивать в огромных объёмах. Попытки запретить выращивание мака воспринимались народом с негодованием. Автор статьи также отмечает, что даже если ликвидировать систему по производству мака, то это ударит по самым бедным афганцам.

Недавно бывший российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Вашингтон находится в сговоре с талибами. По его словам, на это указывает то, что американцы просто бросили своё оружие, которое перешло боевикам.

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