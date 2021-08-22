Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия больше не будет пускать в страну беженцев из Афганистана. По его словам, свой «сверхпропорциональный» вклад страна уже внесла, так как приняла 40 тысяч афганских мигрантов.

«Пока я канцлер, мы не будем добровольно принимать больше людей», – заявил Курц.

По его словам, в Австрии находится наиболее крупная община афганцев в Европе. При этом местные жители, которые пытаются интегрировать мигрантов в цивилизованное общество, постоянно сталкиваются с серьезными сложностями.

Курц считает, что сейчас силы австрийского руководства нужно направить на обеспечение порядка в стране и безопасности для своих граждан. Особенно это касается женщин, которые часто страдают от беженцев.

Напомним, что после захвата Афганистана талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) жители страны пытаются бежать, используя для этого все цели и средства. В аэропорту Кабула уже несколько дней беспорядки, несколько людей погибли, пытаясь выбраться из Афганистана на шасси самолетов