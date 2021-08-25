Россия готова к отражению атак радикалов из движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на Таджикистан, пишет портал Avia.Pro. Авторы уверены, что Москва жестко ответит на попытку вторжения в любую из стран Средней Азии.

В настоящий момент прямо на границе между Таджикистаном и Афганистаном развернуто несколько десятков танков Т-72. Помимо этого, свои боевые машины подготовил и Душанбе, поэтому любая попытка талибов «проскочить» через границу вряд ли будет удачной.

Эксперты портала пишут, что в случае вторжения радикалов в Таджикистан войска этой страны вместе с российскими танками смогут уничтожить несколько тысяч бойцов. Такие потери вынудят талибов отступить и отобьют у них желание атаковать другие государства.