Армия обороны Арцаха не обстреливала территорию Азербайджана в ночь на 13 августа. В ведомстве заявляют, что сообщения Баку о стрельбе из огнестрельного оружия по населенным пунктам Схнах, Юхари Вейсали и Шуши являются недостоверными.

Армия обороны также отмечает, что открывает огонь лишь в случае провокационных действий азербайджанских ВС. В остальных случаях он точно придерживается требований режима прекращения огня.

Напомним, что главное военное ведомство Азербайджана ранее сообщило о стрельбе с территории Армении. Также, по словам представителей Минобороны, из огнестрельного оружия открывался огонь со стороны Нагорного Карабаха. Баку называет ее «территорией Азербайджана, на которой временно находятся миротворческие соединения России».