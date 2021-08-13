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Армия обороны Арцаха не обстреливала территорию Азербайджана в ночь на 13 августа. В ведомстве заявляют, что сообщения Баку о стрельбе из огнестрельного оружия по населенным пунктам Схнах, Юхари Вейсали и Шуши являются недостоверными.

Армия обороны также отмечает, что открывает огонь лишь в случае провокационных действий азербайджанских ВС. В остальных случаях он точно придерживается требований режима прекращения огня.

Напомним, что главное военное ведомство Азербайджана ранее сообщило о стрельбе с территории Армении. Также, по словам представителей Минобороны, из огнестрельного оружия открывался огонь со стороны Нагорного Карабаха. Баку называет ее «территорией Азербайджана, на которой временно находятся миротворческие соединения России».

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