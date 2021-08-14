ВС Азербайджана проводят масштабные военные учения с использованием артиллерийских орудий и ракетных видов вооружения. В субботу они вышли в заданные районы, подготовили огневые позиции и провели учебные стрельбы.

Пресс-служба азербайджанского военного ведомства сообщает, что это плановые учения, в которых задействованы как ракетные, так и артиллерийские подразделения. Кроме того, она отчиталась об интенсивных маневрах танковых частей, которые прошли в минувшую пятницу.

Сообщается, что танкисты армии Азербайджана за один день получили теоретические знания, после чего сразу же выехали на полигон и провели стрельбы по мишеням. Учения подразделений бронетехники проводятся с учетом опыта, который военнослужащие получили в ходе Второй Карабахской войны.

Как танкисты, так и артиллеристы с ракетчиками в ходе стрельб тренировали поражение целей с первого выстрела, а также получали и оттачивали другие боевые навыки.