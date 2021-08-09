Авторы телеграм-канала «Теория элит» написали, что уничтожение культурного кода стало «излюбленной осенней забавой» властей Петербурга. Например, в прошлом году депутаты городского парламента совместно с МВД пытались очистить город от уличных музыкантов и тем самым лишить Северную столицу одной из визитных карточек.

В этом году борьба с городской культурой ознаменовалась недопуском петербургской интеллигенции до регистрации на предстоящих выборах в ЗакС. Аналитики полагают, что данные события происходят с указания администрации Петербурга.

По их мнению, за борьбой с «несанкционированными» кандидатами стоит политический аппарат Александра Беглова под руководством вице-губернатора Александра Бельского. Однако в этом случае речь идет не о привычных для предвыборной гонки политических оппонентах, а о тех, кто выражает мнение петербуржцев.

Например, городские чиновники препятствуют агитации известной певицы Татьяны Булановой, баллотирующейся от партии «Родина». Народная артистка даже обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой обратить внимание на сложившуюся в Петербурге ситуацию. Также она попросила прислать в город специальную комиссию для обеспечения равных условий всем кандидатам.

«Чем надо думать, чтобы бороться с Булановой, Бортко, Шнуровым? Может еще и с Боярскими и Пиотровскими начнем? А представлять интересы города будут приехавшие 5-10 лет назад выпускники ГМУ?» – написали авторы «Теории элит».

Вероятно, Беглов неосознанно действует против интересов Петербурга и его жителей, однако подобные действия могут привести к негативным последствиям.