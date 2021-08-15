Адмирал Чарльз Ричард жаловался на то, что американские ПВО не способны перехватывать российские гиперзвуковые ракеты, но на самом деле США беспокоит совсем не это, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. Он поясняет, что Соединенные Штаты просто увидели угрозу для своей гегемонии в мире и поэтому сходят с ума из-за российского гиперзвука.

Тот же адмирал, напоминает аналитик, признал Россию мировым лидером в сфере разработки гиперзвуковых вооружений. Он также отмечает, что в распоряжении РФ уже имеются средства ПВО / ПРО, которые могут перехватывать такие ракеты других стран. К примеру, уже сейчас готовятся к серийному производству комплексы С-500, способные уничтожить баллистические, крылатые и гиперзвуковые боезаряды потенциального противника.

При этом Россия разрабатывает новейшие виды оружия только для обороны, в то время как США они нужны для наступательных действий, запугивания и давления. Признавая РФ лидером в сфере гиперзвука, они осознают, что не смогут больше давить на Москву, чем и вызваны многочисленные заявления об исходящей от нее угрозе.