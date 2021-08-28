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Заявления Владимира Путина по Афганистану показали, что он превосходит всех западных политиков, уверены пользователи американского портала Breitbart. Комментаторы пишут, что российский президент заслуживает доверия гораздо больше, чем его коллега из Соединенных Штатов, который ведет себя «по-дурацки».

Читатели высоко оценили высказывание Путина о том, что Россия еще во времена СССР поняла, что представляет собой Афганистан. Там воюют все против всех, причем конца этому не видно. Поэтому РФ не собирается больше вмешиваться в эту нескончаемую бойню.

Байден же ведет себя совершенно некомпетентно, пишут пользователи. Он не сумел даже вывод войск организовать таким образом, чтобы обойтись без терактов и гибели военнослужащих. И это несмотря на то, что политический опыт американского президента измеряется многими десятилетиями.

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