Американское издание Breitbart рассказало о пакте, который на днях заключили между собой Россия и Саудовская Аравия. Он предполагает углубление военного сотрудничества. Это соглашение между Эр-Риядом и Москвой до глубины души возмутило американцев.

В комментариях читатели издания написали, что это президент США Джо Байден отпугивает от страны столь крупных и выгодных партнеров, как Саудовская Аравия. Они припомнили главе государства Афганистан, в котором сейчас творятся кровавые события, и заявили, что эту страну постепенно захватят Иран на пару с Китаем.

Россия же благодаря безграмотной внешней политике Байдена уже получила Саудовскую Аравию и фактически взяла в свои руки контроль над ОПЕК. Американский президент в это время заселяет США мусульманами, которые ненавидят граждан страны. Также высшие учебные заведения Соединенных Штатов переполнены китайцами, которые осваиваются и чувствуют себя настоящими хозяевами в Америке. По мнению пользователей будет большим чудом, если в таких условиях она продержится хотя бы год-два.