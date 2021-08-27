В руках талибов (представители радикального движения «Талибан» – террористической организации запрещенной в России) оказались биометрические данные граждан Афганистана, которые сотрудничали с американцами. Об это заявил конгрессмен Джим Бэнкс, представляющий Республиканскую партию.

Он пояснил, что талибы получили биометрическое оборудование, которое содержит информацию обо всех афганцах-союзниках американских войск. Это персональные данные, результаты сканирования сетчатки глаз, а также отпечатки пальцев.

Бэнкс заявил, что если талибам удастся получить информацию, содержащуюся на устройствах, они откроют настоящую охоту на жителей Афганистана, сотрудничавших с Соединенными Штатами. Кровь этих людей будет на руках президента Джо Байдена, подчеркнул конгрессмен.

Ранее тот же Бэнкс обрушил лавину критики на Байдена, который не смог организовать вывод войск США и оставил огромное количество оружия боевикам «Талибана».