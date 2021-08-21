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В Белом доме заявили, что во главе делегации из США, которая примет участие в саммите «Крымской платформы», встанет Дженнифер Грэнхолм, руководительница американского Минэнерго.

В опубликованном сообщении говорится о том, что Джо Байден, американский лидер, решил отправить в Киев специальную делегацию, которую возглавит Грэнхолм. Она должна будет поучаствовать в различных мероприятиях, связанных с Днем независимости Украины и «Крымской платформой».

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что участвовать в данном саммите собираются представители примерно 40 стран мира. Анонс этой международной площадки состоялся осенью прошлого года. В рамках мероприятия киевские власти надеются скоординировать усилия других государств для возвращения Крыма в состав Украины.

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