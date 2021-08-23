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В минувшую субботу американский истребитель F-15E уничтожил иранский беспилотный аппарат, который подлетел на опасное расстояние к военнослужащим ВС США. Сообщили об этом телеканал Fox News, информационное агентство Reuters и издание Aviation Week.

Дрон проводил разведку рядом с американской базой. Его обнаружили и признали угрозой для военнослужащих, после чего было принято решение об уничтожении. Истребитель F-15E, который на тот момент находился в воздухе, нанес удар ракетой класса «воздух-воздух» и сбил БПЛА.

Отмечается, что это далеко не первый такой визит иранских беспилотников. Они появляются рядом с американскими базами и дипломатическими объектами с завидной регулярностью. Так, два разведывательно-ударных дрона было уничтожено в июне – в том случае удар был нанесен из зенитно-ракетного комплекса системы ПВО США.

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