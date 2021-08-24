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Павел Созинов, генконструктор концерна «Алмаз-Антей», сообщил о старте работ над специальными миниатюрными ракетами для сбивания дронов.

Согласно его словам, разработка нового типа вооружения осуществляется на средства самого предприятия. Он отметил, что главная угроза со стороны беспилотников заключается в их малой заметности и возможности нанести значительные повреждения различным объектам. При этом они стоят сравнительно недорого, поэтому применять против них стандартные ЗРК нецелесообразно.

Дело в том, что обычные зенитные ракеты могут оказаться в десятки раз дороже самого БПЛА. Новые же ракеты будут стоить намного дешевле. Кроме того, они будут оснащены датчиками, способными реагировать даже на очень маленькие дроны. Все это повысит эффективность российских систем ПВО против беспилотников.

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